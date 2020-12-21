Ege'den yapılan yaş meyve sebze ihracatı rekora koştu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 1 Ocak'tan bu yana yapılan ihracatla birliğin 54 yıllık tarihi boyunca ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştığını bildirdi.

Geçen yılı 890 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 7 tarım birliği içinde üçüncü sırada yer alarak tamamladıklarını aktaran Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, "1 Ocak-19 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 milyar 3 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak 54 yıllık tarihimizde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştık. 2020 yılında EİB bünyesindeki tarım birlikleri arasında zirveye çıktık." şeklinde bilgi verdi.

“TÜRK MEYVE VE SEBZELERİ 140 ÜLKEYE GİTTİ”

Birlik ihracatında kiraz, turşu ve kurutulmuş domatesin ilk sıraları aldığını, sofralık üzüm ve domatesin de ciddi döviz girdisi sağladığını aktaran Uçak, 2020'de Türk meyve ve sebzelerinin 140 ülkede tüketiciye sunulduğunu kaydetti.

“YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATINDA İLK SIRADA RUSYA VAR”

Yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada Rusya'nın, mamul ihracatında ise Almanya'nın yer aldığını dile getiren Uçak, şöyle devam etti:

"2021'de rekor kırmaya devam edeceğimize inanıyorum. Pandemi nedeniyle yaş meyve sebze talebinin artmaya devam edeceğine, ihracatçılarımızın bu talebi en sağlıklı ve doğru şekilde karşılayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TALEBİMİZ RUSYA’NIN KOYDUĞU DOMATES KOTASINI TAMAMEN KALDIRMAK

Rusya'ya domates ihracatına ilişkin soruya ise Uçak, kotanın 50 bin ton artırılması için çalışmaların devam ettiğini, taleplerinin bu kotanın tamamen kalkması yönünde olduğunu belirtti.

MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ ÇİN PAZARINDA

Uçak, kirazla girdikleri Çin pazarına diğer ürünleri de göndermek istediklerini, bu pazara büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.