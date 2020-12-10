Eğitim harcaması, 2019'da 259 milyar 220 milyon oldu

Eğitim harcaması, 2019'da 259 milyar 220 milyon oldu

Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına oranla yüzde 18,2 artarken, TÜİK tarafından 259 milyar 220 milyon lira olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılı eğitim harcamaları belli oldu. Böylelikle Türkiye'de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına oranla yüzde 18,2 artı ve 259 milyar 220 milyon liraya çıktı.

DEVLET KURUMLARI EN BÜYÜK EĞİTİM HARCAMASINI YÜKSEKÖĞRETİME YAPIYOR

Devlet kurumlarının en büyük eğitim harcamasını ise yükseköğretime yaptığı kaydedildi. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması ise 11 bin 769 lira olarak gerçekleşti.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMANIN EN ÇOK ARTTIĞI EĞİTİM DÜZEYİ İLKOKUL OLDU

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 17,6 arttı. Eğitim harcamalarının 2019 yılında 2018 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 30,1 ile ilkokul oldu. Bunu yüzde 25,1 ile ortaokul takip etti.