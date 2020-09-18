Eğitim sektöründeki firmalar son 10 yılda 5 kat büyüdü

Son dönemde şirketler üzerinde yapılan bir araştırma gösterdi ki geçtiğimiz 10 yılda eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 5 katına çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2010-2019 döneminde 37.7 milyar liraya ulaştı.

Hatta eğitimle ilişkili "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" sektöründe faaliyet gösteren firmalarında kârlılıklarında gözle görünür bir artış yaşandı. Bu firmaların varlıkları da 10 yılda 221.3 milyar liradan 770.1 milyar liraya ulaştı.

2010’DA 7.4 MİLYAR LİRADAN, 2019’DA 37.7 MİLYAR LİRAYA

Eğitim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2010'da yaklaşık 7.4 milyar lira seviyesindeydi. Bu firmaların varlıkları 2015'te 19.3 milyar liraya ve geçen yıl 37.7 milyar liraya ulaştı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖZKAYNAK ARTIŞI

Aynı dönemde firmaların öz kaynaklarında da büyük artış görüldü. Firmaların 2010'da yaklaşık 2.9 milyar lira olan öz kaynakları 2019'da 6.3 milyar liraya yaklaştı.

SATIŞLAR 4,6 KATINA ÇIKTI

Öte yandan, bu firmaların son 10 yıllık dönemdeki brüt satışlarında da artış görüldü. Firmaların brüt satışları 2010'da 5.7 milyar lira iken 2019'da yüzde 360 artışla 26.1 milyar lira oldu.

Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 5.5 milyar liradan 24.8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 43.5 milyon liradan 336.1 milyon liraya çıktı.

TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Söz konusu dönemde firmaların arazi ve arsa ile binalarının değerinde de artış oldu. Firmaların 2010'da bu kalemlerdeki toplam varlığı 2.1 milyar lira iken bu tutar 2019'da 9.5 milyar liraya kadar yükseldi.

2010-2019 döneminde eğitim sektöründeki firmaların satışları, öz kaynak ve varlıkları şöyle: