Ekim ayı ikinci el araç fiyat endeksi yayınlandı

AA

İkinci el piyasasında faaliyet gösteren portalın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, eylül ayında artış gösteren ikinci el araç fiyatları ekim de de artmaya devam etti.

Buna göre ekimde ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,2 artış kaydedildi.

FİYATLAR 2024'ÜN EN ÜST SEVİYESİNDE

Bu artışla birlikte ikinci el araç fiyatları, 2024'teki en yüksek değere ulaştı.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranları ile kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024'ün başından 10. ayın sonuna kadar enflasyon yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 13,4 fiyat artışı gösterdi.

Öte yandan dolar kuru, yılın başından ekim ayı sonuna kadar lira karşısında yüzde 16,1 değerini artırdı.

"TÜKETİCİ TALEBİ SON ÇEYREKTE CANLI KALACAK"

Sektörün uzmanları, VavaAI Fiyat Endeksi'nin sonuçlarını aktararak, tüketici talebinin son çeyrekte canlı kalmaya devam edeceğini belirtiyor.

"ARAÇ SATMAK İÇİN UYGUN ZAMAN"

Uzmanlara göre, ikinci el araçların, sağlamış olduğu konfor ve yaşam standardının yanı sıra döviz kuru karşısında yatırım değerini de önemli ölçüde koruduğu görülüyor. Ayrıca uzmanlar, ikinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştığı için aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu söylüyor.



