Cari işlemler açığı ekimde fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), ekim ayı ödemeler dengesini açıkladı.

Ekim ayında cari işlemler hesabı 457 milyon ABD doları fazla kaydederken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 28 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 bin 963 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişti.

EKİM AYINDA CARİ AÇIK 22 MİLYAR DOLAR OLDU

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ekim ayında cari açık yaklaşık 22 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET DENGESİ

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi ise 67,3 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,2 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengeleri sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 328 milyon ABD doları açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Ekim ayında 7 milyar 588 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 462 milyon ABD doları, seyahat gelirlerinden ise 5 milyar 860 milyon ABD doları net gelir sağlandı.

FİNANS HESABI

2025 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında, net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 200 milyon ABD doları, krediler 26,9 milyar ABD doları ve ticari krediler 800 milyon ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 3,9 milyar ABD doları negatif etki yaptı.

DÖVİZ REZERVLERİ

Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezervlerinde ise 13,3 milyar ABD doları azalış görüldü.

Ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 838 milyon ABD doları oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 128 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımları 966 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımlarında, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon ABD doları tutarında gayrimenkul aldığı; yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 240 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

PORTFÖY YATIRIMLARI VE KREDİ HAREKETLERİ

Portföy yatırımları Ekim ayında 1 milyar 23 milyon ABD doları net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 44 milyon ABD doları, DİBS piyasasında ise 98 milyon ABD doları net satış gerçekleştirdi.

YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARI

Yurt dışı tahvil ihraçlarında, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 529 milyon ABD doları ve 606 milyon ABD doları net alış yaparken, Genel Hükümet 646 milyon ABD doları net satış gerçekleştirdi.

Kredi kullanımlarında bankalar 829 milyon ABD doları, Genel Hükümet 850 milyon ABD doları ve diğer sektörler 3 milyar 139 milyon ABD doları net kullanım yaptı.

Diğer yatırımlar kaleminde, yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatlarında toplam 2 milyar 39 milyon ABD doları net artış gözlendi. Resmi rezervlerde ise Ekim ayında 1 milyar 610 milyon ABD doları net azalış yaşandı.