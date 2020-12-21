Euro
9.3723
0.21%
Dolar
7.6744
0.6%
Altın
463.49
0.42%
Borsa
1.381
-1.93%
Bitcoin
179.547
-1.35%
EXEN Coin
11.40
-4.20%
8ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 8 C

    Ekimde AVM perakende ciro endeksi yüzde 19,1 arttı

    AVM perakende ciro endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre, enflasyondan arındırılmadan hesaplandığında yüzde 19,1 artarak 349 puana ulaştı.
    • AA
    • 21.12.2020 - 17:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ekimde AVM perakende ciro endeksi yüzde 19,1 arttı

    Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

    ALAN BAŞINA DÜŞEN CİROLAR

    Buna göre, AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar ekim ayında İstanbul’da 1.661  lira Anadolu’da 1.111 lira olarak gerçekleşti.

    METREKARE VERİMLİLİĞİ

    Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ekim ayında 1.331 lira olarak tespit edildi.

    GİYİM KATEGORİSİ METREKARE VERİMLİLİĞİ DAHA YÜKSEK

    Ekim dönemi, eylül dönemiyle karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,3, ayakkabı kategorisi 29,2, yiyecek-içecek kategorisi 17, hipermarket kategorisi 16,4, diğer kategori ise yüzde 10,5 artış gösterdi. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliğinde de yüzde 2,9'luk artış oldu.

    Ekimde AVM perakende ciro endeksi yüzde 19,1 arttı #1

    EKİMDE EYLÜL AYINDAN DAHA FAZLA ZİYARETÇİ

    Ekim döneminde ziyaret sayısı endeksi ise  bir önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 16,4'lük artış kaydetti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir