Ekimde AVM perakende ciro endeksi yüzde 19,1 arttı

AVM perakende ciro endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre, enflasyondan arındırılmadan hesaplandığında yüzde 19,1 artarak 349 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ekim ayı sonuçları açıklandı.

ALAN BAŞINA DÜŞEN CİROLAR

Buna göre, AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar ekim ayında İstanbul’da 1.661 lira Anadolu’da 1.111 lira olarak gerçekleşti.

METREKARE VERİMLİLİĞİ

Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ekim ayında 1.331 lira olarak tespit edildi.

GİYİM KATEGORİSİ METREKARE VERİMLİLİĞİ DAHA YÜKSEK

Ekim dönemi, eylül dönemiyle karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,3, ayakkabı kategorisi 29,2, yiyecek-içecek kategorisi 17, hipermarket kategorisi 16,4, diğer kategori ise yüzde 10,5 artış gösterdi. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliğinde de yüzde 2,9'luk artış oldu.

EKİMDE EYLÜL AYINDAN DAHA FAZLA ZİYARETÇİ

Ekim döneminde ziyaret sayısı endeksi ise bir önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 16,4'lük artış kaydetti.