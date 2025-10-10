Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonu tek haneye indirmek hedefimiz

Ekonomi yönetimi çalışmalarını sürdürüyor...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bu yılki 7'inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI

Toplantıda ekonominin önümüzdeki üç yılına yön verecek 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde atılacak adımlar ele alındı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılan OVP’nin son iki yılda uygulanan ekonomi politikalarının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

MALİ DİSİPLİNE VURGU YAPILDI

Açıklamada, temel hedeflerin makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin korunması, enflasyonun tek haneye indirilmesi, üretkenlik ve rekabet gücünün artırılması olduğu belirtildi.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK HEDEFİMİZ"

Böylece dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme tesis edilerek, kalıcı refah artışı sağlanacağı ifade edilen açıklamada, "Bu doğrultuda para, maliye ve gelirler politikalarını eşgüdüm içinde hedef odaklı uygulamayı sürdüreceğiz. Ayrıca yapısal reformları belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirerek, ekonomik kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz." denildi.

Dünya ticaretindeki politika belirsizlikleri ve artan korumacı eğilimlerin küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Uyguladığımız ihracat odaklı politikalar, pazar çeşitlendirme stratejileri ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal adımlar sayesinde ülkemizin dünya mal ihracatındaki payı yüzde 1,07 seviyesine ulaşmıştır. İhracatçılarımızı desteklemek ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Türk Eximbank’ın sermayesi artırılmış, günlük reeskont kredi limitleri yükseltilmiş, reeskont kredi faiz maliyeti düşürülmüş ve döviz cinsinden reeskont kredileri yeniden kullandırılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"REFORM ADIMLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Önümüzdeki dönemde özellikle yeşil ve dijital dönüşüm odaklı politikalar çerçevesinde finansman imkânlarının genişletilmesi ve destek mekanizmalarının daha etkin kullanımıyla Türkiye’nin küresel ticaretteki gücünü daha da artırmanın hedeflendiği belirtilen açıklamada, "İşgücü piyasasında olumlu seyir sürmektedir. İşsizlik oranı 28 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Bu olumlu görünümü işgücü piyasasının geneline yaymak, işgücüne katılımı artırmak ve beceri uyumunu güçlendirmek amacıyla yapısal reform adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda genç nüfusun yetkinliklerini geliştirmeye yönelik başta mesleki eğitim olmak üzere eğitim sisteminin kalitesini ve işgücüyle uyumunu güçlendirecek politikalara devam edeceğiz." denildi.

Toplantıda potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik etmeye, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmeye ve nitelikli istihdamı artırmaya yönelik mesleki eğitim çalışmaları ve ilave önerilerin görüşüldüğü belirtildi.

Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde yürütülen mevzuat hazırlıklarında gelinen aşamanın da ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İhracattaki son dönem gelişmeleri ve Türk Eximbank’ın ihracat destekleri değerlendirilmiştir. Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü bir Türkiye için teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime daha fazla odaklanmamız kaçınılmazdır. Küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz." denildi.

İSTİHDAM ARTIŞI

Açıklamada ayrıca ülkenin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı hedefine ulaşması için verimlilik artışı sağlanacağı, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından olan istihdamı ve istihdamın niteliğini artıracak kapsamlı yapısal politikaların hayata geçirilmesinin süreceği kaydedildi.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.