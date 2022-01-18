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    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı.
    • AA
    • 18.01.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 14:23
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    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu; bu kez son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirme amacı ile bir araya geldi.

    YENİ EKONOMİK MODEL KONUŞULACAK

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, yeni ekonomi modelinin detayları konuşulacak ve gelinen aşamadaki son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

    Fuat Oktay

    TOPLANTIYA İLGİLİ BAKANLAR KATILDI

    Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılıyor.


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