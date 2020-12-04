Ekonomi ve hukukta reform toplantıları MÜSİAD ile devam ediyor

Ekonomi ve hukukta reform toplantıları MÜSİAD ile devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri iş dünyası görüşmelerine MÜSİAD ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen hafta TÜSİAD ve TOBB ile yaptıkları görüşmelerin ardından, iş dünyası görüşmeleri kapsamında bugün de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

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Bakanlar ve sivil toplum örgütlerinin buluşmalarının amacı karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu şartları değerlendirmek ve sorunları doğru tespit ederek en akılcı çözüm yollarını saptamak olarak ortaya kondu. Tüm toplantıların sonucunda hedefe giden gerçekçi adımların atılması bekleniyor.

Ekonomi ve hukukta reform toplantıları MÜSİAD ile devam ediyor ViDEO

TOPLANTI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YERLEŞKESİNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde başladı.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı.

TOPLANTI DEVAM EDİYOR

Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.