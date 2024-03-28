Güven yüzde 1 arttı! Ekonomik güven endeksi martta 100 oldu

AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini aktardı.
Bir önceki aya göre mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 103,5 değerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 arttı
TÜİK'in verilerine göre, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerine yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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