Ekonomik güven endeksi 92,8 oldu

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 88,5 iken, ekim ayında yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 88,5 iken, ekim ayında yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi, Ekim 2020







REEL KESİM GÜVEN, HİZMET SEKTÖRÜ, PERAKENDE, İNŞAAT SEKTÖRÜ ENDEKSİ ARTTI

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre ekim ayında yüzde 3,8 oranında artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 oranında artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise ekim ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 81,9 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.