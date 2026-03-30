Ekonomik güven endeksi 97,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi şubat ayında 100,7 iken, mart ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9'a geriledi.
Bir önceki aya göre mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 85 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 100 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 113,2 değerini aldı.
ENDEKSLERE GÜVEN AZALDI
Endeksteki perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113,6 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.
