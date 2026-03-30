Abone ol: Google News

Ekonomik güven endeksi 97,9 oldu

Yayınlama:
Ekonomik güven endeksi 97,9 oldu
Haber Merkezi Haber Merkezi

TÜİK'in açıkladığı ekonomik güven endeksi şubat ayında 100,7 iken, mart ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi şubat ayında 100,7 iken, mart ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9'a geriledi.

Bir önceki aya göre mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 85  değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 100  değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 113,2 değerini aldı.

ENDEKSLERE GÜVEN AZALDI

Endeksteki perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113,6 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Ekonomi Haberleri

Çok Okunanlar