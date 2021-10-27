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    Ekonomik güven endeksi ekimde 101,4 oldu

    Ekonomik güven endeksi eylül ayında 102,4 iken, ekim ayında yüzde 1 oranında azalarak 101,4 değerine düştü.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.10.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 10:24
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    Ekonomik güven endeksi ekimde 101,4 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı ekonomik güven endeksini açıklandı. Ekonomik güven endeksi eylül ayında 102,4 iken, ekim ayında yüzde 1 oranında azalarak 101,4 değerini gösterdi.

    Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

    Ekonomik güven endeksi ekimde 101,4 oldu #1

    TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 3,6 AZALDI

    Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre ekim ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 76,8 değerini, reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,8 oranında azalarak 111,3 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi ekimde 101,4 oldu #2

    HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

    Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 92,7 oldu.

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