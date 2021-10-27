Ekonomik güven endeksi ekimde 101,4 oldu

Ekonomik güven endeksi ekimde 101,4 oldu

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 102,4 iken, ekim ayında yüzde 1 oranında azalarak 101,4 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı ekonomik güven endeksini açıklandı. Ekonomik güven endeksi eylül ayında 102,4 iken, ekim ayında yüzde 1 oranında azalarak 101,4 değerini gösterdi.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.





TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 3,6 AZALDI

Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre ekim ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 76,8 değerini, reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,8 oranında azalarak 111,3 değerini aldı.

HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 92,7 oldu.