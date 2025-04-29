Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 96,6 oldu
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,2 azalışla 96,6 değerini aldı.

Endeks martta 100,8 iken, nisanda yüzde 4,2 azalarak 96,6 oldu.

Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,3 azalışla 83,9'a geriledi.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,3 azalarak 100,8 olarak kayıtlara geçti.

HİZMET GÜVEN ENDEKSİ

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 4,3 düşüşle 109,5 oldu.

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 110,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,2 düşüşle 85,1 değerini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar