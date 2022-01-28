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    Ekonomik güven endeksi ocakta yüzde 2,7 arttı

    TÜİK'in açıkladığı ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 2,7 artarak 100,8 değerine ulaştı.
    • AA
    • 28.01.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 15:14
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    Ekonomik güven endeksi ocakta yüzde 2,7 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

    EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 100,8 OLDU

    Buna göre, endeks 2021 Aralık'ta 98,2 iken ocakta yüzde 2,7 yükselerek 100,8'e çıktı.

    Endeksteki artış; üketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    VERİ AYLIK BAZDA YÜZDE 6,2 ARTIŞ YAŞADI

    Tüketici güven endeksi geçen aya göre ocakta yüzde 6,2 artışla 73,2, reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 yükselişle 111,9, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,2 artışla 120,2 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi ocakta yüzde 2,7 arttı #1

    PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 2,5 YÜKSELDİ

    Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 yükselişle 124,4'e ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5 azalışla 85,5'e geriledi.


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