Ekonomik Reform Paketi nedir, ne zaman açıklanacak? Ekonomik Reform Paketinde neler var?

Ekonomik Reform Paketi nedir, ne zaman açıklanacak? Ekonomik Reform Paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler mart ayında açıklanması beklenen ekonomik reform paketine çevrildi. Peki, Ekonomik Reform Paketi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın önderliğinde planlanan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paketin müjdesini vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, mart ayında açıklanacak olan ekonomik reform çalışmalarının tamamlandığını bildirerek paketin açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi paylaşmıştı.

Peki, Ekonomik Reform Paketi nedir, ne zaman açıklanacak? Ekonomik Reform Paketinde neler var?

EKONOMİK REFORM PAKETİ NEDİR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekonomik Reform Paketinin; sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırması bekleniyor.

Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artıracağı ve tüm bunların sonucunda not artırımlarını beraberinde getirebileceğine işaret ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Elvan bu paylaşımda, "Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik. Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Ekonomik Reform Paketinin gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

EKONOMİK REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Ekonomi alanında yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların mahkeme yerine arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesi yaygınlaştırılarak ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak.

Özel sektör yatırımlarında izin süreçlerinin hızlandırılması amacıyla çerçeve bir yatırım kanununun çıkarılması da bekleniyor.

Reformlar kapsamında Borçlar Kanununda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, hacizle ilgili şartların gözden geçirilmesi bekleniyor.