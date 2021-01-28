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- Ekonomistler TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu
Ekonomistler TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu
- AA
- 28.01.2021 - 13:26
- Güncelleme : 28.01.2021 - 13:33
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın sunduğu yılın ilk enflasyon raporundaki detaylar, piyasalara gerçekçi bir çerçeve sundu. Ağbal sunumunda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 9,4, 2022 yılında yüzde 7 ve 2023 sonlarına doğru ise yüzde 5 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtmişti.
TÜM SORULAR YANITLANDI
Kur politikasından fiyat istikrarına kadar piyasayı şekillendiren tüm detayların güncel durumlarını gözler örüne seren Ağbal'ın, kendisine sorulan tüm soruları içtenlikle yanıtladığı gözlemlendi.
2023 ENFLASYON HEDEFİ SIKLIKLA TEKRARLANDI
Bazı konuların sıklıkla tekrar edildiği sunumda, enflasyon tahminlerinin 2023'te 5'e geleceği konusu üzerinde duruldu. Bu tekrar, konuya odaklanmış bir merkez bankası yönetimi olduğunun altını çizdi.
"BAŞARILI BİR İLETİŞİM"
Açık ifadeler ve sade bir dille aktarılar sunumu yorumlayan yabancı ekonomistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu.
Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, TCMB Başkanı Ağbal'ın Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ağbal'ın düzgün bir performans sergilediğini belirterek, "Göreve geldiğinden beri eylemleri ve mesajları isabetli. Ağbal güveni artırıyor, TCMB'de adım adım güveni artırıyor." ifadelerini kullandı.
BBVA Research Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TCMB işleri yoluna koyuyor. Halen yeni para politikası stratejisine (enflasyon tahmin hedeflemesi) ilişkin şüphesi olanlara, yeni enflasyon raporunun videosunu öneriyorum. Çok daha şeffaf ve açıklama gerektirmeyecek kadar açık bir strateji." değerlendirmesinde bulundu.