Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülürken geniş kapsamlı 6 madde geçti.

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifindeki maddeler görüşülerek kabul edilmeye başladı.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi.

GÜVENLİK KORUCULARININ AYLIK ÜCRETLERİ ASGARİ ÜCRETE TAMAMLANACAK

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLERİNİN İŞ YERLERİNDE YARDIMCI PERSONEL OLARAK ÇALIŞMA OLANAĞI

Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan kişiler, yardımcı personel olarak çalışabilecek.

KAMBİYO MEVZUATI UYARINCA FAALİYET GÖSTERECEK FİRMALARINDAN YETKİ VERİLENE KADAR ÜCRET ALINABİLECEK

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek.

ORMANLIK ALANLARDA HAVA AYRIŞTIRMA TESİSLERİ AÇILMA İZNİ

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.

DEPREMLERDE, BİNALARI ZARAR GÖREN VATANDAŞLAR EŞİT ÖLÇÜDE YARDIM İÇİN DÜZENLEME

2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak.

TABİP VE ECZACILARA EK ÖDEME

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler bugün de devam edecek.