Elazığ'da ekonomiye can veriyor! Badem hasadı başladı Elazığ'da yaklaşık 23 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta badem hasadına yapılıyor. Kentte badem ekili alanın artırılması için çalışma yürütülüyor.

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AA

Badem, Elazığ ekonomisi için de ciddi bir paya sahip bir ürün haline geldi.

Elazığ'da badem üretimin yaygın olarak yapıldığı, merkeze bağlı Çatalharman köyünde hasat dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, yıl boyunca emek veren çiftçilerin hasat sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

Kentte son 15 yılda badem üretiminde ciddi bir artış olduğunu ifade eden Toraman, Elazığ'ın pek çok üründe olduğu gibi badem üretiminde de Türkiye’nin önce gelen illerinden bir tanesi olduğunu vurguladı.

"Bademin üretim alanları genişletilecek"

Devletin ve hükümetin desteğiyle bu ürünlerin üretim alanlarının artırılmasının hedeflendiğini belirten Toraman, şöyle konuştu:

Yerli üretim bizim tüketimimizi karşılamıyor. Badem ciddi manada ithalat yaptığımız ürünlerden bir tanesi oluyor. İnşallah devletimizin de destekleriyle bu üretim sahaları çoğaldıkça kendi kendine yeter hale gelmiş olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hedefi de budur. Tarımsal üretim artık stratejik üretim. Son dönemde yaşadığımız gelişmeler bize bunu gösterdi. O yüzden her türlü tarım üretiminde önce kendi kendimize yeterli olmamız lazım. Fazlasını da dışarıya satarak gelir elde etmemiz lazım.

"Rekolte tahminimiz bu yıl sonu itibariyle 4 bin 200 ton"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç da üreticinin bereketli ve güzel bir hasat dönemi geçirmesini dileyerek, şöyle devam etti:

Üretim bakımından 2022 yılı içerisinde gerçekleşen miktar 3 bin 250 ton olarak kendini gösterdi. İlimiz badem üretimi bakımından ülkemizdeki önemli iller arasında 19’uncu sırada yer aldı. İnşallah 2023 yılı sezonu içerisinde üretim miktarımız bir miktar daha artacaktır. Bu yıl yaklaşık yüzde 30’luk bir artış öngörüyoruz. Rekolte tahminimiz bu yıl sonu itibariyle 4 bin 200 ton olarak gerçekleşmesini hedefliyoruz.

"Bundan sonraki yıllarda ürün hasadı daha da iyi olacak"

300 dönümlük alanda badem hasadı yapan Cemil Baytaş da şu ifadelerini kullandı:

12 bin kök ağacımız var. Burası 6 yıllık bahçe. Bu sene ürün daha iyi çünkü ağaçlar tam yaşına geldi, bundan sonraki yıllarda daha iyi olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)