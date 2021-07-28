Elazığ'da sıcaktan bunalan küçükbaş hayvanlar şelalede serinliyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde hayvancılıkla uğraşanlar, küçükbaş hayvanlarının serinlemesi için 7 metre yükseklikten akan şelalenin serin suyundan yardım alıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde sürü sahipleri, zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından etkilenen küçükbaş hayvanlarını, köye 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelalede yıkayarak serinletiyor.

Sıcak havalardan sadece insanlar değil tüm canlılar olumsuz etkileniyor.

Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde yaşayan besiciler, sıcak havadan etkilenen küçükbaş hayvanlarını, dağlık arazideki zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları şelalede özenle yıkayarak serinlemelerini sağlıyor.

"AŞIRI SICAKLARDA HAYVANLAR BUNALIYOR"

Besicilerden Saim Fırat, bu yıl yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı hayvanların bunaldığını hatta sıcak havanın zaman zaman hastalanmalarına dahi neden olduğunu söyledi.

Bu nedenle hayvanları şelaleye yıkamaya götürdüklerini ifade eden Fırat, bu sayede kendilerinin de serinlediğini belirtti.

"SAĞLIKLARI AÇISINDAN ÇOK İYİ OLUYOR"

Fırat, "Hayvanlarımızı şelalemize getirip yıkıyoruz. Hem sağlıkları hem de ferahlamaları açısından çok iyi oluyor. Hayvanları yıkamak bizim için çok zevkli bir iş. Şelale altında yıkamak daha da neşeli oluyor. Şelalede onları yıkarken kendimiz de serinleyip, köyümüze dönüyoruz." dedi.

ASLINDA BU BİR GELENEK

Fethi Ak ise sıcak havada insanlar kadar hayvanların da serinlemeye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Ak, "Bazı bölgelerde nasıl ki suda koyun atlatma geleneği varsa bu yörede de şelale altında koyun yıkama geleneği var. Bu sene aşırı sıcaktan ve kuraklıktan dolayı hayvanlar daha çok kirlendi.

BİZ DE FERAHLIYORUZ

Hem hayvanlar serinliyor hem de biz ferahlıyoruz." diye konuştu.

Yusuf Fırat da kendileri için önemli bir geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanlara özveriyle baktıklarını belirtti.

KURAKLIKTAN ŞELALEDEKİ SU DEBİSİ DE AZALDI

Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı şelaleyi besleyen su kaynaklarının azalmasının şelaledeki su debisinin de azalmasına neden olduğuna işaret eden Fırat, sıcak havadan etkilenen hayvanlarını ferahlatmak için köye uzak bir mesafede olan şelaleye büyük bir heyecanla götürdüklerini anlattı.

Fırat, "Hayvanları serinletmek için normalde senede 1-2 defa yıkamamız gerekirken bu sene daha çok yıkama ihtiyacı duyduk. Bu sıcak havalarda hem hayvanlarımız temizlenip, serinlemiş oluyor hem de kendimiz serinliyoruz." ifadelerini kullandı.