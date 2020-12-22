Elbistan’da deniz yosunları ekonomiye kazandırılıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Ceyhan Nehri’nin içindeki yosunlar, çevredekiler tarafından "kirlilik" olarak nitelendirilse de aslında ekonomik anlamda önemli bir açılım olabilir.

Ceyhan Nehri’nin oluşturduğu Pınarbaşı havzasında doğal olarak yetişen su yosunlarının tarım, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılabilirliğinin belirlenmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla bilimsel çalışma başlatıldı.

“SU YOSUNU, PINARBAŞI HAVZASI'NDA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, dünyanın birçok ülkesinde bu yönde çalışmalar olduğunu belirterek, “Dünyanın birçok ülkesinde para harcayıp üretilmeye çalışılan su yosununun Pınarbaşı havzamızda kendiliğinden yetişmesi, Elbistan’ın geleceği açısından büyük bir değer olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Bu bağlamda akademisyenlerle işbirliği yapma kararı aldıklarını kaydeden Gürbüz, “Dünyadaki fotosentetik karbonun üçte ikisi su yosunları tarafından üretilmektedir. Su yosunları dünyadaki oksijenin ise yaklaşık yüzde 70-80’ini üretirler. Geriye kalan kısmını ise bitkiler üretir. Bu oran oldukça fazladır. Bu nedenle su yosunları dünyadaki canlılık için bir vazgeçilmezdir. Fotosentetik su yosunları, sucul ortamların birinci derecedeki üreticileri olduklarından, tüm ekosistemlerin bütünlüğünün korunmasında önemlidir. Oksijen üretme kapasitesine bakıldığında yosunların, bitkilerden en az beş kat daha üretken oldukları da unutulmamalı Pınarbaşı havzamızdaki su yosunlarının, 900 ağaç kadar oksijen üretebiliyor.

MAVİ KARBON DEĞERİNE SAHİBİZ

Bu açıdan bakıldığında sadece okyanus ya da deniz kaynaklı olan mavi karbon değerine sahibiz. Su yosunlarının, oksijen deposu olduğu kadar büyük bir ekonomik değerinin olduğu, son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya kondu. Özellikle okyanuslarda bu yosunları suni olarak üretmek için ciddi paralar harcanarak projeler hayata geçiriliyor.” şeklinde konuştu.

GIDA, KOZMETİK, İLAÇ SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Gürbüz, şunları dile getirdi: “Pınarbaşı havzasındaki su yosunlarıyla ilgili geçmiş yıllarda Ankara Üniversitesi’nce bir araştırma yapılmış. Ancak, bu bitkilerin ekonomik değer taşıyıp taşımadığı incelenmemiş. Şimdi ise bu konuda önemli bir adım attık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Nazan Çömlekçioğlu, bu konuda akademik bir çalışma başlattı. Yosunları, bilimsel olarak inceleyecek. Dünyadaki örneklerine baktığımızda; su yosunlarının, birtakım işlemlerden geçtikten sonra gıda, kozmetik ve tarım, ilaç sektörü başta olmak üzere birçok alanda yaygın kullanımı mevcut. Su yosunlarının büyük kısmı gıda üretiminde kullanılırken, hidrokolloit içeren yosun özü de kozmetik, ilaç, diş macunu, hayvan yemi ile tarım sektöründe gübre olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ MİLYAR DOLARLARLA İFADE EDİLİYOR

Öyle ki sektörün büyüklüğü milyar dolarlarla ifade ediliyor. Bu amaçla başladığımız Ar-Ge çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Bilimsel araştırmanın sonunda yeterliliğe ulaşılması halinde de ilçemizi, Türkiye’nin en önemli su yosunu üretim merkezi olması yönünde adımlarımızı atacağız. Hızla gelişen bu sektörün öncüsü olarak, ilçemize önemli bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz.”