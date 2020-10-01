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    Elektriğe yüzde 5.75 zam geldi

    EPDK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.
    • AA
    • 01.10.2020 - 08:46
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    Elektriğe yüzde 5.75 zam geldi

    Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de elektrikle ilgili yeni tarifeler yayınlandı.

    EPDK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifelere göre konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe zam yapıldı.

    ELEKTRİĞE YÜZDE 5.75 ZAM

    Bugünden geçerli olacak olan zam yüzde 5.75 olarak belirlendi.

    Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni tarifeler 3 ay süreyle uygulanacak.

    Resmi Gazete kararı:

    Elektriğe yüzde 5.75 zam geldi #1

    DÜNKÜ GÜNLÜK VERİ

    Öte yandan Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 936 megavatsaat elektrik üretilmiş, tüketim ise 856 bin 899 megavatsaat olarak belirlenmişti.

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