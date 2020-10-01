Elektriğe yüzde 5.75 zam geldi

EPDK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de elektrikle ilgili yeni tarifeler yayınlandı.

EPDK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifelere göre konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe zam yapıldı.

ELEKTRİĞE YÜZDE 5.75 ZAM

Bugünden geçerli olacak olan zam yüzde 5.75 olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni tarifeler 3 ay süreyle uygulanacak.

Resmi Gazete kararı:

DÜNKÜ GÜNLÜK VERİ

Öte yandan Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 936 megavatsaat elektrik üretilmiş, tüketim ise 856 bin 899 megavatsaat olarak belirlenmişti.