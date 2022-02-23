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    Elektrik dağıtım şirketi Enerjisa Enerji kârını bir yılda yüzde 120 artırdı

    Elektrik dağıtım şirketi Enerjisa Enerji kârını bir yılda yüzde 120 artırdı

    Elektrik dağıtım hizmeti sunan şirketlerden EnerjiSa Enerji, 2021'de net kârını bir önceki yıla göre yüzde 120 artırdı.
    • REUTERS
    • 23.02.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 12:48
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    Enerjisa Enerji 2020'de 1.09 milyar lira kâr etmişti. 2021'de ise 2.28 milyar lira net kâr elde etti. Böylelikle Enerjisa Enerji bir yılda yüzde 120 kâr elde etmiş oldu.

    14 ilde 10 milyondan fazla müşterisi olan, 21 milyonu aşan kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sunan Enerjisa Enerji 2022 beklentisini ve temettü teklifini açıkladı. Yapılan açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda KAP yayınlandı.

    ENERJİSA' ENERJİ'NİN 2021 KÂRI 2.28 MİLYAR LİRA

    18 şubat 2022'deki açıklamasına göre Enerjisa Enerji 2021'de 2.28 milyar lira net kâr elde etti.

    ENERJİSA ENERJİ'NİN 2021 GELİRİ 30.55 MİLYAR LİRA

    Enerjisa Enerji'nin 2020 yılında kârı 21.76 milyar lirayken, 2021'de 30.55 milyar lira gelir elde etti.

    elektrik

    2022'DE YÜZDE 30 BÜYÜME HEDEFİ VAR

    KAP'ın açıklamasına göre Enerjisa Enerji 2022'de faaliyet gelirlerinde yıllık bazda minimum yüzde 30 büyüme beklediğini belirtti. Kurum, ayrıca içindi bulunduğumuz yılla ilgili olarak 1 tl nominal değerli pay başına 1,12 tl nakit kâr payı ödemeyi teklif etti.


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