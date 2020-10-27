Elektrik sektörü sistemleri, dönüşüm içine girdi

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre, salgın sürecinde önemi artan elektrik sektörü, yaşanan gelişmeler karşısında yeni şekiller alarak, tarihindeki en büyük dönüşümden geçiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Dönüşümdeki Elektrik Sistemleri" raporu, elektrik sistemlerinde gelişen zorluklara nasıl yanıt verileceğine ilişin önerileri ortaya koydu.

ELEKTRİK ENERJİSİ PETROLÜ GEÇECEK

Rapora göre, dünya toplam enerji talebinin yüzde 20'sini oluşturan elektriğin 2040'ta petrolü geçerek dünyadaki en büyük enerji kaynağı olacağı öngörülüyor.

SEKTÖR KAPSAMLI BİR YAKLAŞIM ARAYIŞINDA

Elektrik sektörünün küresel dönüşüm sürecinde, elektrik tedariğinin güvenle sürdürülebilmesi için siber saldırılar, aşırı hava olayları ve hızla büyüyen yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunun sağlanması konusunda kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç var.

PLANLAMALARIN TEMEL PARÇASI OLMALI

Maliyetleri hızla düşen yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı, rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere artıyor. Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payının 2040'ta bugünkü seviyesi olan yüzde 7'den yüzde 45'e yükseleceği, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise yüzde 70'in üzerine çıkacağı öngörülüyor.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNE KÜRESEL ÇAPTA YATIRIM YAPILMALI

Diğer enerji kaynaklarına göre dağınık ve değişken bir şekilde elektrik üreten rüzgar ve güneş enerji santrallerinin şebeke esnekliğinin sağlanmasına ihtiyaç duyuluyor. Bunun için elektrik şebekesine küresel çapta yatırım yapılması gerekiyor.

ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE ARTAN DİJİTALLEŞME SİSTEMLERİ SİBER SALDIRILARA AÇIK

Öte yandan, elektrik sistemlerinde artan dijitalleşme sistemleri siber saldırılara açık hale getiriyor. Siber saldırıları olabildiğince engelleyebilmek için hükümetlerin siber dayanıklılık önlemlerini belirlemesi ve planlamalarının temel bir parçası haline getirmesi öneriliyor.

İklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı hava olaylarına karşı elektrik sistemlerinin daha dirençli olması için ise elektrik güvenliği stratejilerinde iklim direncine öncelik verilmesi ve gerekli yatırımların yapılması gerekiyor.

FIRSATLAR VE ZORLUKLAR BİR ARADA

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelişen şartlardan doğan değişime vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bugün, elektrik sektörünün 100 yıl önce ortaya çıkmasından bu yana geçirdiği en büyük dönüşüme şahit oluyoruz. Bu değişiklikler, elektrik üretiminde yeni kaynakların oluşması, dijital teknolojiler, yeni iş modelleri ve depolama gibi birçok yenilikten kaynaklanıyor. Çok heyecan verici ve geleceği parlak bu değişimler, karmaşık elektrik sistemlerinin işletilmesinde yeni zorlukları da beraberinde getiriyor."