Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı

Yeni yılın ilk zam haberi geldi. Elektriğe yüzde 6, doğalgaza ise yüzde 1 oranında zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ELEKTRİKTE MESKEN, SANAYİ VE TİCARETHANE ABONE GRUPLARI İÇİN

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

TARİFE GRUPLARININ ARASINDAKİ KÜÇÜK FARKLAR VAR

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre küçük oranda değişiklikler gösterebiliyor.

DOĞALGAZ FİYATLARINA YÜZDE 1 ZAM GELDİ

Doğalgazda ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

1.000 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN 1.264 LİRA, TİCARETHANE, SANAYİ VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ İÇİN 1.414 LİRA

Yayınlanan tarifeye göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1.000 metreküp doğalgaz için 1.264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.414 lira olarak belirlendi.