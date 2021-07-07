Elektrik ve elektronikten ilk yarıda 6.8 milyar dolarlık ihracat

Elektrik-elektronik sektörünün yılın ilk 6 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 46,3 artışla 6 milyar 880 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği açılandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ilk yarısında 4 milyar 703 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren elektrik-elektronik sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 46,3'lük artışla 6 milyar 880 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektörün haziran ayındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 artış ile 1 milyar 307 milyon dolar oldu.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay hem yılın ilk yarısında hem de haziran ayında yüzde 6,6 olarak gerçekleşti.

SEKTÖRDEN İLK YARIDA EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A GERÇEKLEŞTİ

Elektrik-elektronik sektörünün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, yılın ilk yarısında en fazla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,9 artış ve 988 milyon 600 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 44,8 artış ve 652 milyon 600 bin dolarla Almanya, yüzde 57,9 artış ve 463 milyon 300 bin dolarla Fransa takip etti.

Yılın ilk yarısında en fazla elektrik-elektronik ihracatı yapılan dördüncü ülke olan İtalya'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108,6 artarak 375 milyon 300 bin dolar oldu.

EN FAZLA İHRACAT BÖLGE OLARAK, AB ÜLKELERİNE

Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Geçen yılın ilk yarısında AB ülkelerine 2 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 53,4 artışla bölgeye 3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. AB'yi, yüzde 64,3 artış ve 1 milyar 210 milyon dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.

İSTANBUL'DAN 3 MİLYAR 575 MİLYON DOLARLIK ELEKTRİK-ELEKTRONİK İHRACATI

Yılın ilk yarısında elektrik-elektronik; otomotiv endüstrisi (yüzde 13,7), kimyevi maddeler ve mamulleri (yüzde 11,4), hazır giyim ve konfeksiyon (yüzde 9) ve çelik (yüzde 8,8) sektörünün ardından yüzde 6,6 ile ihracattan en fazla pay alan beşinci sektör oldu. Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 3 milyar 575 milyon dolarla yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,5 arttı.