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    Elektrikte serbest tüketici limiti 1.200 kilovatsaat olacak

    EPDK, gelecek yıl için serbest tüketici limitinin 1.200 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacağını bildirdi.
    • AA
    • 22.12.2020 - 09:02
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    Elektrikte serbest tüketici limiti 1.200 kilovatsaat olacak

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan Kurul kararına göre, ilgili kanun kapsamında, 2021 yılı için serbest tüketici limiti 1.200 kWh olarak belirlendi.

    DOĞALGAZDA SERBEST TÜKETİCİ OLMA SINIRI

    Ayrıca EPDK tarafından, doğalgaz piyasasında 2021 boyunca serbest tüketici olma sınırına ilişkin olan ve 2015'te alınan karar aynen uygulanacak.

    2021'DE UYGULANACAK GELİR PAYI BEDELLERİ

    EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin 2021'de uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.

    Karara göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol için metreküp başına 5,26 lira, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 5,26 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 5,59 lira oldu.

    Elektrikte serbest tüketici limiti 1.200 kilovatsaat olacak #1

    OKSİTLENME KARARLILIĞI ÖZELLİĞİ İÇİN SÜRE UZATIMINA GİDİLDİ

    Bunun yanında, EPDK yüzde 2'den fazla yağ asidi metil esteri (YAME) içeren motorin türleri için "oksitlenme kararlılığı" özelliği için teknik düzenleme kapsamında aranmamasına yönelik verilen sürenin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verdi.

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