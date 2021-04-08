Elif Haykır Hobikoğlu, TCMB'nin Para Politikası Kurulu üyeliğine seçildi

Prof. Dr. Hobikoğlu, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine getirildi. Böylece Elif Haykır Hobikoğlu, PPK'nın Banka Meclisi tarafından seçilen ilk kadın üyesi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , banka meclisi üyelerinden Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun Para Politikası Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçildiğini duyurdu.

15 NİSAN'DAKİ TOPLANTIDA HOBİKOĞLU DA VAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, Prof. Dr. Hobikoğlu'nun 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına katılacağı bildirildi.

TCMB'DE YAPILAN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Şahap Kavcıoğlu'nun TCMB Başkanlığına atanmasının ardından, Murat Çetinkaya da başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman getirilmişti. Öte yandan, TCMB Olağan Genel Kurulu'nda, PPK üyesi olarak da görev yapan banka meclisi üyesi Ömer Duman görevden alınmış, yerine Ertan Aydın seçilmişti.

Alınan kararlar sonucunda, Kavcıoğlu başkanlığındaki PPK, Abdullah Yavaş, Emrah Şener, Oğuzhan Özbaş, Uğur Namık Küçük, Mustafa Duman ve Elif Haykır Hobikoğlu isimlerinden oluştu.

2002-2006 arası görev yapan Sedef Ayalp ise başkan yardımcısı kontenjanından PPK üyeliği yapmıştı.

PROF. DR. ELİF HAYKIR HOBİKOĞLU KİMDİR

1977 yılında Ankara'da doğan Hobikoğlu, 1999'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Hobikoğlu, akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak başladı.

İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, yüksek lisansını ekonomi ve doktorasını iktisat bilim dalında tamamlayan Hobikoğlu, 2014'te makro iktisat alanında doçent unvanını aldı. Hobikoğlu, 2019'da aynı alanda profesör olarak atandı.

Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunan Hobikoğlu, evli ve üç çocuk annesi.

Hobikoğlu, halen İÜ İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında çalışırken, 18 Mayıs 2020'den itibaren de TCMB Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapıyor.