Elma ve elma suyu ihracatı 400 milyon dolara koşuyor

Türkiye’nin elma ihracatı 2021 yılının ocak-eylül döneminde yüzde 65’lik artışla 129 milyon dolara yükselirken; elma suyu ihracatı da yüzde 60’lık yükselişle 139 milyon dolara çıktı.

Yıllık 4,3 milyon tonluk elma üretimiyle dünyada ilk üç ülke arasında yer alan Türkiye’de elma hasadı başladı.

Elma ve elma suyu aynı zamanda ülke sayısı 72'ye varan önemli bir ihraç ürünü olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin elma ihracatı 2021 yılının ocak-eylül döneminde yüzde 65’lik artışla 78 milyon dolardan 129 milyon dolara çıkarken, elma suyu ihracatı yüzde 60’lık yükselişle 86 milyon dolardan 139 milyon dolara fırladı.

TÜRK ELMASINA HİNDİSTAN TALEBİ

Hindistan’a yapılan elma ihracatı yüzde 161’lik artışla 16 milyon dolardan 41,7 milyon dolara yükseldi.

Türk elmasını en çok Hintliler talep etti. Hindistan, bu performansıyla en çok elma ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu’nu geçerek zirveye çıktı.

RUSYA ELMA TALEBİNDE İKİNCİ OLDU

Rusya 32 milyon dolarlık elma ihracatıyla ikinci sırada yer alırken, Irak’a 13 milyon dolarlık elma ihraç ettik.

HEDEF 200 MİLYON DOLARI GEÇMEK

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılındaki elma ihracatında 200 milyon doları geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

SAĞLIKLI BESLENME EĞİLİMİ ARTIYOR

Elmaya olan talebin gelişmiş ülkelerde gittikçe artan sağlıklı beslenme eğilimi ve gelişmekte olan ülkelerde artan nüfus ve gelirin de etkisiyle arttığı bilgisini paylaşan Hayrettin Uçak, “Elma, diğer tarımsal ürünlerden farklı olarak Türkiye’de her bölgede yetiştirilebiliyor. Değişik iklim ve ekolojik koşullara adaptasyon yeteneği yüksek. İlerleyen yıllarda elma üretiminin daha da artması ve ihracat rakamlarının 2-3 katına çıkması mümkün. Elma ve elma suyu ihracatımız 2021 yılı sonunda 400 milyon dolar seviyesine çıkacak. Yakın gelecekte elma ve elma suyu ihracatından 1 milyar dolar döviz elde edebiliriz.” diye konuştu.

MEYVE SUYU İHRACATININ YÜZDE 52’SİNİ ELMA SUYU İHRACATI KAPSIYOR

Türkiye’nin meyve suyu ihracatı 2021 yılının 9 aylık döneminde yüzde 23’lük artışla 223 milyon dolardan 268 milyon dolara ulaşırken, elma suyu ihracatı 139 milyon dolarla meyve suyu ihracatından yüzde 52 pay aldı. Elma suyu ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 54,5 milyon dolarlık taleple zirvenin sahibi olurken, Türkiye’den en çok elma suyu ithal eden ikinci ülke 15,3 milyon dolarla Hollanda oldu. Zirvenin üçüncü basamağına 6,3 milyon dolarlık taleple İngiltere adını yazdırdı.