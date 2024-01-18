En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam ile birlikte zam oranının yüzde 42,60'a çıkartılmasının açıklanması sonrasında, kararın resmileştirilmesi için önemli bir aşama daha geçildi.

AA

Yıl sonunda belirlenen 6 aylık eflasyon farkı, SSK ve Bağkur için yüzde 37,57 olmuştu.

Buna göre, sayıları 16 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklileri aylıklarına yüzde 37,57 zam almıştı.

Son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını duyurdu.

Böylece SSK ve Bağkur emeklilerin maaşına 2024'ün ilk 6 ayı için toplam yüzde 42,60 zam yapıldı.

Bu zam oranının yanı sına SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi.

Emekliye zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bundan sonraki aşamalar

Teklifin önümüzdeki haftada TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Genel Kurul oylamasının ardından kanun yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayınlanınca, resmiyete kavuşmuş olacak.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra ise zam farkları geriye dönük olarak emeklilerin maaşlara yansıtılacak.

En düşük maaş 10 bin lira

Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan tüm emeklilerinin maaşı yüzde 42,60 zamla birlikte 10 bin liraya ulaşamıyorsa da aradaki fark bütçeden karşılanarak 10 bin liraya tamamlanacak.

SSK ve Bağkur emeklilerin yeni maaşları

Kök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 42,60 zam birlikte şöyle olacak:

Eski maaş / Yeni maaş

10.000 lira / 14.260 lira

10.250 lira / 14.616,5 lira

10.500 lira / 14.973 lira

10.750 lira / 15.329,5 lira

11.000 lira / 15.686 lira

11.250 lira / 16.042,5 lira

11.500 lira / 16.399 lira

11.750 lira / 16.755,5 lira

12.000 lira / 17.112 lira

12.250 lira / 17.468,5 lira

12.500 lira / 17.825 lira

12.750 lira / 18.181,5 lira

13.000 lira / 18,538 lira

13.250 lira / 18.894,5 lira

13.500 lira / 19.251 lira

13.750 lira / 19.607,5 lira

14.000 lira / 19.964 lira

14.250 lira / 20.320,5 lira

14.500 lira / 20.662,5 lira

14.750 lira / 21.033,5 lira

15.000 lira / 21.390 lira

15.250 lira / 21.746,5 lira

15.500 lira / 22.103 lira

15.750 lira / 22.459,5 lira

16.000 lira / 22.816 lira

16.250 lira / 23.172,5 lira

16.500 lira / 23.529 lira

16.750 lira / 23.885,5 lira

17.000 lira / 24.242 lira

17.250 lira / 24,598,5 lira

17.500 lira / 24.955 lira

17.750 lira / 25.311,5 lira

18.000 lira / 25.668 lira

18.250 lira / 26.025,5 lira

18.500 lira / 26.381 lira

18.750 lira / 26.737,5 lira

19.000 lira / 27.094 lira

19.250 lira / 27.450,5 lira

19.500 lira / 27.807 lira

19.750 lira / 28.163,5 lira

20.000 lira / 28.520 lira

20.250 lira / 28.250 lira

20.500 lira / 29.233 lira

20.750 lira / 29.589,5 lira

21.000 lira / 29.946 lira

21.250 lira / 30,302,5 lira

21.500 lira / 30.659 lira

21.750 lira / 31.015,5 lira

22.000 lira / 31.372 lira

22.250 lira / 31.728,5 lira

22.500 lira / 32.085 lira

22.750 lira / 32.441,5 lira

23.000 lira / 32.798 lira

23.250 lira / 33.154,5 lira

23.500 lira / 33.511 lira

23.750 lira / 33.867,5 lira

24.000 lira / 34.224 lira

24.250 lira / 34.480,5 lira

24.500 lira / 34.937 lira

24.750 lira / 35.293,5 lira

25.000 lira / 35.650 lira

25.250 lira / 36.006,5 lira

25.500 lira / 36.363 lira

25.750 lira / 36.719,5 lira

26.000 lira / 37.076 lira

26.250 lira / 37.432,5 lira

26.500 lira / 37.789 lira

26.750 lira / 38.145,5 lira

27.000 lira / 38.502 lira

27.250 lira / 38,858,5 lira

27.500 lira / 39.215 lira

27.750 lira / 39.571,5 lira

28.000 lira / 39.928 lira

28.250 lira / 40.284,5 lira

28.500 lira / 40.641 lira

28.750 lira / 40.997,5 lira

29.000 lira / 41,354 lira

29.250 lira / 41.710,5 lira

29.500 lira / 42.067 lira

29.750 lira / 42.423,5 lira

30.000 lira / 42.780 lira

En düşük ölüm aylıkları ne kadar oldu

Türkiye’de bulunan 16 milyon emeklilerin maaşları 10 bin liranın altında olmayacak. Ancak vefat eden bir emeklinin eşi eğer maaşın yüzde 50’sini alıyorsa en düşük maaşı 5 bin lira, vefat eden emeklinin çocuğu yüzde 25 pay çocuğu alıyorsa en düşük 2 bin 500 alacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)