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Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iki milyonu aşkın emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları içir ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.