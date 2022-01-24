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    Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iki milyonu aşkın emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları içir ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.
    • AA
    • 24.01.2022 - 12:17
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    Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iki milyonu aşkın emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları içir ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

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