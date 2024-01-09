Emekli memurların talebi: Seyyanen ödeme emeklilere de yansıtılsın Ankara'da kamu emeklileri, mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle bir açıklama yaparak memurlara verilen seyyanen zammı emekliler için de talep ettiklerini hatırlattı.

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DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verisini açıkladıktan sonra 6 aylık enflasyon farkı belli oldu ve bu rakama toplu sözleşmeden gelen farkla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşları netleşti.

Maaşların netleşmesinin ardından Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Emekli Memur-Sen üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi'nde "Onurlu ve insanca bir yaşam emeklilerin de hakkıdır" konulu açıklama yaptı.

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, bir toplantı düzenleyerek, beklentilerinin, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması olduğunu açıkladı.

"8 bin 77 lira iyileştirme emeklilere de yapılsın"

Ali Küçükkösen, temmuz ayında kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 lira iyileştirmenin emeklilere de yapılması için çağrılarda bulunduklarını belirtti. Küçükkösen, iyileştirmede yaptıkları ısrarın nedenini şöyle açıkladı:

Israrımızın, kararlılığımızın ve mücadelemizin sebebi, 6 aydır emekli aylıklarımızın hak edilen seviyeye çıkarılmaması, sesimizin duyulmaması, taleplerimizin karşılık bulmamasından kaynaklanmaktadır.

“Hakkımızdan fazlasını istemiyoruz”

Son gelen zamla, en düşük emekli aylığının asgari ücretin dahi altında kaldığını aktaran Küçükkösen, şöyle konuştu:

Asgari ücret; bir ailenin geçinmek için alması gereken en düşük ücreti temsil ederken emekli aylıklarıyla geçim derdini sürdürmek artık imkansız hale gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 6 ay önce söylediği, 'En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklilerine de yansıyacak' sözü maalesef hala hayata geçmedi. Biz, ayrıcalık ya da hakkımız olandan fazlasını istemiyoruz. İnsan onuruna yakışır emekli aylığı almak, bizi etkileyen Toplu Sözleşme masasını etkilemek, temsil hakkımızı kullanmak istiyoruz.

"Beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması"

Kamu görevlisi emeklileri olarak emekliler mağdur edilmesin, geçim sıkıntıları giderilsin, örgütlenme beklentileri karşılık bulsun istiyoruz. Amaç, sosyal güvenliğe dair sorumlulukları azaltmak değil sosyal devlet anlayışıyla gereğini yerine getirmek olmalıdır. Bu yüzden tekrar söylüyoruz; Türkiye, ülkesi için emek verenlere ve devletine gönül verenlere hesap makinesinin küçük rakamlarıyla hesap yapmayacak kadar büyük bir devlettir. Devletimizden beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması, çalışan-emekli arasındaki uçurumun azaltılması, eksikliklerin gidermesi, sesimizin duyulmasıdır.

"Onurlu ve insanca bir yaşam emeklilerin de hakkı"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya üzerinden "Onurlu ve insanca bir yaşam emeklilerin de hakkı" başlığıyla bir mesaj paylaşarak emekli memurların talebine destek verdi.

“Meslekten emekli olunabilir ancak hayattan emekli olunmaz”

Ali Yalçın, yaptığı açıklamada Memur-Sen olarak çalışan veya emekli ayırmaksızın seyyanen zammın tüm kamu görevlilerine verileceğine dair verilen söz hatırlatarak, bu konudaki çalışmaların hızlıca tamamlanmasını beklediklerini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

Meslekten emekli olunabilir ancak hayattan emekli olunmaz. Mevcut enflasyonist ortamda sosyal ve ekonomik dengelerin sağlanması için memur emeklilerinin hukukunun gözetilmesi gerekmektedir.

"Memur emeklisinin maaşı büyük şehirlerde bir daire kirasını bile karşılayamıyor"

Memur emeklisinin maaşı büyük şehirlerde bir daire kirasını bile karşılayamayacak seviyeye gelmiştir. Temmuz ayında çalışan kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme acilen emekli kamu görevlilerine de yansıtılmalıdır.

"Emekliler enflasyona ezdirilmemeli"

Emekli-Memur-Sen’imiz basın toplantısı düzenleyerek, bir kez daha emeklilerin ücretlerinin iyileştirmesi çağrısını yineledi. Memur-Sen olarak emeklilerin sesini duyuruyor, ‘emekliler enflasyona ezdirilmemeli, bir an önce gerekli iyileştirme yapılmalı ve nefes aldırılmalı’ diyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)