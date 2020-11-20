Emekli oldu, Kars'ta kaz çiftliği kurdu, siparişlere yetişemiyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Mustafa Çubuk, geçen yıl hobi olarak kurduğu çiftlikte yetiştirdiği Kars kazı, Alman linda ve Çin kazı cinsi kazları Türkiye'nin farklı illerine satıyor.

Konya'nın Selçuklu Belediyesi'nden emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hobi olarak kaz çiftliği kuran ve bir yılda verim alan Mustafa Çubuk, yurt genelinden gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Sarıkamış ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Handere köyüne yerleşen Çubuk, çiftlikte, Kars kazı, Alman linda ve Çin kazı yetiştirmeye başladı.

BİRÇOK İLDEN SİPARİŞ GELİYOR

Sarıçam ormanlarındaki mera ve sulak alanlarda kazların bakımını yaparak üretimini arttıran Çubuk, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birçok ilden gelen siparişleri yetiştirmek için kaz kesimine koyuldu.

KAZLAR 180-200 LİRA

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen talepler üzerine hummalı bir çalışma yürüten Çubuk, kazları 180 ila 200 lira arasında satışa sunuyor.

Emekli memur Mustafa Çubuk, hobi olarak kurduğu çiftlikte 800 kaz ile üretime başladığını söyledi.

"KARS BÖLGESİ, KAZ ÜRETİMİ İÇİN ELVERİŞLİ"

Kaz üretiminin diğer büyük ve küçükbaş hayvanlara göre daha hızlı ve karlı bir iş olduğunu ifade eden Çubuk, "Burası kaz için çok uygun bir bölge, yani temiz sularımız, açık havamız ve meramız var. Aldığım yaklaşık 800 kazdan bir kısmını kesip sattık, bir kısmını da damızlık olarak ayırdık." dedi.

Çubuk, Kars kazının yanında iki farklı tür daha yetiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yerli kazlarımızdan yıllık 10-12 yumurta elde edebiliyorsunuz. Linda ve Çin kazı cinsinden iklimine göre 50 ile 80-100 arasında yumurta elde ediyoruz. Bölge çok soğuk olduğu için damızlık için ayırdığım kazlardan çok iyi verim elde edemedim. Sıcak yerlerden kendime bir yer aldım, muhtemelen kuluçka döneminde oraya gideceğim. Kuluçka döneminden sonra 1 ay civcivlerin çok sıcak ortamda olmaları lazım. Civcivleri büyüttükten sonra tekrar buraya nakledeceğim."