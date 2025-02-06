Emeklilikten sonra asgari ücretle çalışanların maaş hesabı

Özel Haber

2025 yılında yeni asgari ücret, 17 bin 2 liradan yüzde 30 zamla birlikte net 22 bin 104 liraya yükseldi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, enflasyonda bir yükseliş görülmediği takdirde temmuz ayında ikinci bir zam yapılmayacağı öngörülüyor.

Asgari ücret 22 bin 104,67 lira oldu ancak, emekli olup da asgari ücretle çalışmaya devam edenler için bu rakam 24 bin 55 liraya çıkıyor.

EMEKLİ OLUP DA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARI KAPSIYOR

Emekli olup da asgari ücretle çalışmaya devam edenlerden daha düşük SGK primi ödendiği için daha az kesinti yapılıyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN ASGARİ ÜCRET

Brüt asgari ücret: 26 bin 5,50 TL

SGK primi (Yüzde 14): 3 bin 640,77 TL

İşsizlik sigorta primi (Yüzde 1): 260,06 TL

Kesintiler toplamı: 3 bin 900,83 TL

Net asgari ücret: 22 bin 104,67 TL

EMEKLİ OLUP DA ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR İÇİN

Brüt asgari ücret: 26 bin 5,50 TL

SGK primi - İşsizlik sigorta primi: 1.950,41 TL

Net asgari ücret: 24 bin 55 TL

EMEKLİLER İÇİN ASGARİ ÜCRET

Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK emeklileri, işçi statüsünde çalışmaya devam ettiklerinde; prime esas kazançları üzerinden yüzde 30 oranının dörtte biri kadar sosyal güvenlik destek primi kesiliyor.

Ayrıca işveren yüzde 2,25 oranındaki Kısa Vadeli Sigorta Kolları (KVSK) priminin tamamı da ödüyor.

Emekli olmayan işçiler için yüzde 14 SGK ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi ödenirken; emekli olanlar için yüzde 7,5 az prim ödeniyor.