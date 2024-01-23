Memur emeklilerinin zam farkı alacağı tarih belli oldu Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri, 26 Ocak’ta ödenmeye başlanıyor.

ensonhaber.com

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2023 yılı ek ödemelerinin ödenmesi hakkında açıklama yaptı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor.

15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

SGK, bu ödemelere ilişkin tarihleri açıkladı.

Aylık Farkı Ödemesi

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacak.

Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Ödenecek fark: 19,3 milyar lira

Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 milyar lira olarak açıklandı.

2023 yılı ek ödemesi

Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödeniyor.

Toplam ödeme tutarı: 992,9 milyon lira

Kanun'un 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (Bağkur) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup, toplam ödeme tutarı 992,9 milyon lira olarak belirtildi.

Farklar banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilecek

30 bin 434,84 TL ile 16 bin 739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları, hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacak.