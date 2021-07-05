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    Emekli ve memur zam oranı yüzde 8.45 oldu

    Emekli ve memur zam oranı yüzde 8.45 oldu

    TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamın ardından memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.07.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 10:59
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    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da açıklandı.

    Açıklanan rakamlar, memurun ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranını belirledi.

    Verilere göre; Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.

    ZAM ORANI YÜZDE 8.45

    Böylelikle 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 olarak belirlendi.

    Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da aynı şekilde yüzde 8.45 oranında artış uygulanacak.

    Emekli ve memur zam oranı yüzde 8.45 oldu #1

    OCAKTA MEMURLARA YÜZDE 7.36, SSK VE BAĞ-KUR’LULARA YÜZDE 8.36 ZAM YAPILDI

    Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı.

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