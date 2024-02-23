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Ekonomi



Emeklilerin banka promosyonları belli oldu

Emeklilerin banka promosyonları belli oldu Emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken, bankaların da promosyon yarışında çıta yükseldi.