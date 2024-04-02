Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Türkiye'de memur, SSK, Bağ-Kur ve EYT'liler dahil yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor.
2024 yılı “Emekliler Yılı” olarak ilan edildi.
Emeklilerin ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon farkının da üzerinde bir zamla yüzde 49,5 olarak belirlendi.
Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkartıldı.
Bayram ikramiyesi 3 bin lira
Bu iyileştirmelerden birisi olarak da bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez verilmek üzere 2 bin liradan yüzde 50 zam yapılarak 3 bin liraya yükseltildi.
Böylece 2024 yılı için bir emekli toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak.
Ödemeler bugün başlıyor
Bayram ikramiyesinin ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler 5 Nisan'a kadar sürecek.
Ödeme takvimi
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödemeleri maaş alma takvimine göre belirlendi.
SSK'lılar
Maaşını ayın 17’si ve 18’inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da ödemelerini alacaklar.
Maaşını 19, 20, 21 ve 22'sinde alan SSK'lılar 3 Nisan'da ödemelerini alacaklar.
Maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da alan SSK'lılar 4 Nisan günü ödemelerini alacaklar.
Bağ-Kur'lular
Bağ-Kur'luların tümü ikramiye ödemelerini 5 Nisan'da alacak.
Emekli Sandığı
Emekli Sandığı kapsamındaki ayın 1'i ve 2'sinde aylık alan emekliler, bayram ikramiyelerini 2 Nisan'da alacak.
Emekli Sandığı kapsamında ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alan emekliler, ikramiyelerini 3 ve 5 Nisan'da alacak.
Dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyeleri de maaş aldıkları oranda hak sahiplerine ödenecek.
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