Emekliye 3 bin lira bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi..

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Emeklilere müjde..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi emeklilerin 2 bin lira olan bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya yükseltileceğini duyurmuştu.

Yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yürürlüğe giren yasayla birlikte, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliler bu yıl 3 bin lira ikramiye alacak.

Bayramdan önceki hafta hesaplarda

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan'a denk geliyor. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında yani 1-9 Nisan tarihleri arasında SSK ve Bağ-kur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Emeklilere ikramiye uygulaması

2018'de bin TL ile başlayan emeklilere bayram ikramiyeleri 2023'te 2 bin TL'ye çıkartılmıştı.

Böylelikle Cumhurbaşkanı'nın müjdesiyle ikramiyeler 2024'te 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkartıldı.