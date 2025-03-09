Emeklilerin beklediği Bayram ikramiyesinde artış netleşiyor

Haber Merkezi

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesiyle ilgili gelişmelere odaklanmış durumda. Mevcut 3 bin liralık ikramiyenin artırılmasını öngören yasa teklifi, pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak.

KONU MASAYA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile AK Parti'nin ekonomi ekibinin katıldığı görüşmede, ikramiye artışıyla ilgili detaylar ele alındı.

4 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMESİ GÜNDEMDE

Emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda 2 kez veriliyor.

İkramiye artışı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı ele alındı.

Bakanlar ve AK Parti kurmayları, 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu.

3 rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi. İkramiyenin bin lira artırılarak 4 bin liraya yükseltilmesi gündeme geldi.

EMEKLİ İKRAMİYE ARTIŞINDA SON AŞAMA

Yapılacak artışın bütçe dengelerini korurken, emeklinin memnun olmasını sağlayacak bir rakam olması gerektiğinin altı çizildi. Alternatifler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda rakam netleştirilecek.

Düzenleme, AK Parti'nin pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunmayı planladığı torba yasa teklifine eklenecek.

Emekli ikramiye artışının da içinde yer aldığı torba yasa teklifi önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Daha sonra da genel kuruldan geçirilmesi ve Ramazan Bayramı öncesi zamlı ikramiyenin ödenmesi öngörülüyor.