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- Emeklilerin maaş zammı şekillenmeye başladı
Emeklilerin maaş zammı şekillenmeye başladı
- Haber Merkezi
- 04.12.2021 - 10:59
- Güncelleme : 04.12.2021 - 11:08
Ağustosta gerçekleşen toplu sözleşmede yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaş artış şekli belirlenmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları kasımda yıllık yüzde 21.31, aylık ise yüzde 3.51 arttı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERE EN AZ YÜZDE 12,5 ZAM
Böylelikle kasım enflasyonuyla birlikte hazirandan bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10,48 olarak gerçekleşmiş oldu. Enflasyon rakamından, daha önce verilen karar gereği baraj olarak belirlenen yüzde 3 düşüldüğünde, ortaya yüzde 7,47'lik enflasyon farkı çıkıyor. Kasım ayı verilerine göre, memur ve memur emeklileri yüzde 7,47 enflasyon farkı, daha önce belirlenmiş yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile birleştirildiğinde de memurları en az yüzde 12,5 zam farkı bekliyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE EN AZ YÜZDE 10,46'LIK ZAM
Sayıları 10 milyonun üzerinde bulunan SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ocak-temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamlı alıyor. Bu artış bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor. Yeni yılda yapılacak zam da haziran ile aralık ayı arasındaki altı aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek.
Kasım ayının enflasyonunun açıklanmasının ardından beş aylık enflasyon verilerine göre SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 10,46'lık zammı garantiledi.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ
Müsteşar (1/1) 11.806 liradan 13.381 liraya
Genel müdür (1/1) 10.435 liradan 11.739 liraya
Profesör (En az 5 yıl hizmet) 9.898 liradan 10.145 liraya
Kaymakam 1. Sınıf 6.840 liradan 7.695 liraya
Mühendis (1/4) 4.913 liradan 5.527 liraya
Öğretmen (1/4) 4.029 liradan 4.532 liraya
İmam hatip (Lisans 1/4) 4.029 liradan 4.532 liraya
Polis memuru (Lisans - 1/4) 4.029 liradan 4.532 liraya
Avukat (1/4) 4.029 liradan 4.532 liraya
Şube müdürü (Lisans 1/4) 4.004 liradan 4.504 liraya
Memur (Lisans 1/4) 3.918 liradan 4.407 liraya
Teknisyen (Lisans 1/4) 3.916 liradan 4.405 liraya
En düşük memur emekli aylığı 3.276 liradan 3.685 liraya
TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ ZAM ORANLARI
Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarında enflasyonun farkının dışında gelecek yıl 5+7, 2023 yılında da yüzde 8+6 olmak üzere iki yıl boyunca toplamda yüzde 28.62 artış yaşanacak.
Kesin rakamlar aralık enflasyonuyla belirlenecek.