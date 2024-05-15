Emlak Konut, Fikirtepe'de 1615 bağımsız bölümü satın aldığını duyurdu Emlak Konut GYO, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında bin 615 bağımsız bölümün 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 Türk Lirasına satın alındığını bildirdi.

AA

Kentsel dönüşüm alanı ilan edildikten sonra birçok firma eliyle yenilenmeye başlanan ancak yaşanan sorunlar nedeniyle "kördüğüm" haline gelen Fikirtepe Projesi'ni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devralmasıyla 55 hektar alanda büyük dönüşüm başlatılmıştı.

Dönüşüm süreci devam ederken Emlak Konut GYO'dan konuyla ilgili bir adım geldi.

1615 bağımsız bölüm için 11 milyar 514 milyonluk satın alma gerçekleştirildi

Emlak Konut, İstanbul'da yapılacak Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, dün proje kapsamında Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP), 1615 bağımsız bölüm için 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 Türk Lirası değerinde satın alma işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

"Elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmekte"

Projenin geliştirme maliyetlerinin de Bakanlık tarafından karşılanacağının aktarıldığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir. Kısa ve uzun vadede İstanbul'un konut ihtiyacına cevap verecek olan bu adımın aynı zamanda yatırımcı olarak Emlak Konut GYO'yu tercih eden vatandaşlarımıza ve hissedarlarımıza da kâr sağlayacağı aşikardır.

"Satın alma süreci hukuki şartlara ve kârlılık hedefine uygun gerçekleştirildi"

Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve Genel Müdürlüğümüzün sürdürülebilir kârlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Emlak Konut GYO olarak vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)