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Emlak Konut'a katılım bankalarından 3 milyar liralık finansman

Emlak Konut'a katılım bankalarından 3 milyar liralık finansman Emlak Konut GYO, yatırımların finansmanında kullanılmak üzere katılım bankalarından kısa vade yapısında 3 milyar lira tutarında ek finansman sağlandığını bildirdi. Kurum açıklamasında sağlanan kaynağın, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir yapıda olduğunu ifade etti.