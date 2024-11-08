Emlak Konut'a katılım bankalarından 3 milyar liralık finansman

Emlak Konut GYO, yatırımların finansmanında kullanılmak üzere katılım bankalarından kısa vade yapısında ek finansman sağlandığını bildirdi.
Kurum, 3 milyar lira tutarında sağladığı finansmanla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.
"FİNANSMAN ŞİRKETİMİZİN NAKİT AKIŞINA UYGUN ŞEKİLLENDİRİLDİ"
Emlak Konut GYO'nun KAP'ta yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
Yatırımlarımızın finansmanında kullanılmak üzere, katılım bankalarından kısa vade yapısında 3 milyar lira tutarında ek finansman sağlanmıştır.
Bu finansman, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir yapıda olup, şirketimizin nakit akışına uygun şekilde şekillendirilmiştir. Şirketimiz, büyüme hedeflerine uygun şekilde finansal çeşitliliği artırırken projelerini güçlü bir mali yapı üzerine inşa etmeye devam etmektedir.
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