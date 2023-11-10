Emlak yatırımında dikkat edilecekler Fahiş konut fiyatları konut almanın önünde engel teşkil ederken, yatırımcılar da adımlarını daha temkinli atmaya başladı.

AA

Konut satışlarında geçen yıla göre düşüş yaşanıyor.

Şehir merkezlerinde yer bulma sorunu yaşanıyor. Yatırımcı tarla ve arsalara yöneldi.

Uzmanlar, vatandaşların yatırım yaparken uzun vadede düşünmeleri gerektiğini vurguluyor.

Sürdürülebilir yatırım için gayrimenkul alınacak bölgenin, proje gerçekleştirilebilecek bir alan olması ilk sırada geliyor.

Güvenilir kaynaklardan bilgi alarak yapılacak yatırımlarda imarlı arsalar ön plana çıkıyor.

Bölgenin imar durumu önemli

Bölgenin imar durumu, gelecekte yapılması planlanan projeler, zemin etüdü gibi birçok farklı etken doğru hesaplanmalı.

İstanbul'un kuzeyi

İstanbul'un kuzey kesimleri bu anlamda yatırımcıların odağında yer alıyor. İstanbul'un kuzeyinde planlanan toplu ulaşım projelerinin bölgeye değer katması hesaplanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)