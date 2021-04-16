Emlakçılar için lise mezunu olma şartı kaldırıldı

Hazirandaki düzenlemeyle emlak işletmesine “yetki belgesi” verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması şartı, ilköğretim mezunu olma şartına geriletildi.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

EN AZ LİSE MEZUNU OLMA ŞARTI, İLKÖĞRETİM MEZUNU OLMAYA ÇEKİLDİ

Yapılan değişiklik ile emlak işletmesi açmak için gereken lise şartı ilköğretim seviyesine çekildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir emlak markasının Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “5 Haziran tarihinde yapılan düzenleme ile işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile artık ilköğretim mezunları da yetki belgesi alabilecekler. 14 Ekim 2020’den sonra yetki belgesi başvurusunda bulunan bu kişiler için de en az 12 ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması şartı korundu.” dedi.

"EK SÜRE VERİLDİ"

Yetki belgesi başvurularına ilişkin ek süreler verildiğini belirten Özelmacıklı, “Yeni değişiklik ile yetki belgesi başvuruları için daha önce belirlenen 31 Mart tarihi 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmış oldu. İşletmesini 14 Ekim 2020 tarihinden önce açanlar için de Temmuz sonuna kadar yetki belgesi başvurusu yapılırsa deneyim şartı aranmayacak.” dedi.