Emtia fiyatları düşmeye devam ediyor

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle dün karışık bir seyir izlenirken, emtia fiyatları hızla düşüyor.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyon 780 bine yükselirken, delta varyantına karşı tam kapanmanın sürdüğü Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de, son 24 saatte 356 ile son ayların en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Artan vaka sayıları ile yeni tedbirlerin de gündeme geldiği görüldü. Fransa'da, belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan koronavirüs sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi. Çin ise salgınla mücadelede başarısız olduğu iddia edilen 30 yetkiliyi cezalandırdı.

DELTA VARYANTI EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ AZALTIYOR

Delta varyantının yayılımının birçok ülkede hızlanması ekonomik büyümeye dair iyimserliği törpülerken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların beklemeye geçtiği, pay piyasalarının ise denge arayışına girdiği görüldü.

EMTİA FİYATLARI SATIŞ BASKISINDA

Emtia fiyatları tarafında da satış baskılarının devam ettiği, altının ons fiyatının 1.687,75 dolarla 31 Mart'tan bu yana, Brent petrolün varil fiyatının ise 67,5 dolarla 20 Temmuz'dan beri en düşük seviye indiği görüldü.

ALTININ ONSU SINIRLI ARTTI

Altının onsu yeni günde yüzde 0,3'lük artışla 1.735 dolar, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2'lik yükselişle 69,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.