Emtia fiyatları yükselmeye devam ediyor

Emtia fiyatlarındaki yükseklik geçen hafta da sürdü. Özellikle de Brent petrol, nikel ve pamuk fiyatları daha önce çıktığı zirveleri tazeledi.

Jeopolitik risklerin arza yönelik endişeleri artırmasından kaynaklı emtia piyasasında 3 haftadır yükseliş eğilimi devam ediyor.

Dolar endeksindeki ılımlı seyrin sürmesi, dünyanın önde gelen merkez bankalarının açıklamalarına karşın para politikalarına ilişkin belirsizliğin azalması ve Kazakistan'da yaşanan olaylar, emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

ÇİN'İN EMTİA TALEBİNİN ARTACAĞINA YÖNELİK BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Geçen hafta Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim ve Çin'in talebinin daha fazla artacağına ilişkin beklentilerle emtia piyasasında ralliler yaşandı.

BRENT PETROL, NİKEL VE PAMUKTA ZİRVE TAZELENDİ

Geçen hafta Brent petrol, nikel ve pamuk bir önceki hafta gördüğü zirveleri tazeledi. Brent petrol 88,8 dolar ile Ekim 2014, pamuk 1,2478 dolarla Haziran 2011 ve nikel 11,1573 dolarla Ağustos 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Geçen hafta Brent petrol yüzde 1,2, pamuk yüzde 1,2 ve nikel yüzde 6,6 değer kazandı.

ARTAN PETROL TALEBİ KARŞISINDA ÜRETİMİN YETERSİZ KALACAĞI ENDİŞESİ RAKAMLARI YÜKSELTTİ

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, artan petrol talebi karşısında üretimin yetersiz kalacağına ilişkin endişeler etkili olurken, OPEC+ grubunun 400 bin varil üretim artışına şubatta da devam etmesi kararının ardından bazı üye ülkelerdeki üretim kısıntıları nedeniyle hedeflenen kotaya ulaşılamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Yemen'de İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler de Brent petrol fiyatlarını etkiledi.

PASLANMAZ ÇELİK VE ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRLERİNDEN GELEN TALEP NİKELİN YÜKSELMESİNİ SAĞLADI

Paslanmaz çelik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talep nikel fiyatlarının yükselmesine neden olurken, analistler, Çin'den gelen talep nedeniyle nikel fiyatlarının zirveleri gördüğünü ifade etti.

Haftalık pamuk ihracatındaki artış ve üretim tahminlerindeki düşüş, pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Doğalgaz geçen hafta yüzde 7,1 değer kaybetti. Çinli enerji şirketi Sinopec'in Avrupa'ya kayda değer miktarda doğal gaz satabileceğine ilişkin haberler arza yönelik endişeleri azaltırken, Çin'in yüklü miktarda doğalgaz stokuna sahip olduğuna da işaret ediyor.

PALADYUM YÜZDE 12 ARTI

Geçen hafta paladyum yüzde 12, platin yüzde 6, gümüş yüzde 5,7, çinko yüzde 3, alüminyum yüzde 2,1, bakır ve altın yüzde 0,9 artış kaydetti.

Küresel otomotiv üretimindeki iyileşme paladyum ve platin fiyatlarını desteklerken, alüminyum fiyatları, Çin'in bu emtiaya yönelik ithalatını artırmasıyla yükseliş kaydetti. Çin'in bakır ihracatının artması da bakır fiyatlarını destekledi.

Altın fiyatları, enflasyon ve jeopolitik risklerin güvenli liman cazibesini desteklemesiyle artış kaydetti.

BUĞDAYDAKİ DÜŞÜŞ TRENDİ SONA ERDİ

Tarım emtialarında da geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyir izlendi.

3 hafta düşüş kaydeden buğday fiyatları, geçen hafta yüzde 5 artarak düşüş trendine son verdi. ABD'de haftalık buğday ihracatının önceki haftaya göre artış göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Geçen hafta mısır yüzde 3,7, soya fasulyesi yüzde 3,3 ve şeker yüzde 3,2 değer kazandı.

TARIM EMTİA FİYATLARI YÜKSELDİ

Üretim tahminlerindeki düşüş, tarım emtia fiyatlarının yükselmesine neden oldu.