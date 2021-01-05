Emtia piyasalarında altın ve petrol fiyatları düşüş eğilimde

Küresel piyasalarda yeni yılın gelmesinin artırdığı beklentiler ve koronavirüs aşısının deneniyor olması, emtia piyasalarında da etki bıraktı.

Bütün bu iyimserliklere karşı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) pazartesi günü yapılan toplantısından, şubat ayı için üretim düzeyine ilişkin bir karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları geriledi.

Brent 51 doların altını gördükten sonra bu düzeyin hemen üzerine dönerken, Batı Teksas ham patrolünün varil fiyatı da 47 dolar düzeyine indi. OPEC+ grubunun aralık ayındaki toplantısında ocak ayından itibaren petrol üretimini günlük 500 bin varil artırma kararını alınmıştı.

Küresel düzeydeki kapanmaların artması ve alınan yeni kısıtlama önlemleriyle 1.945 doların üzerine yükselen altın da 1.940 doların altına çekildi.

KÜRESEL EMTİA PİYASALARI

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,67 artışla 51,01 dolar, Batı Teksas yüzde 0,86 artışla 47,81 dolar, altın yüzde 0,20 düşüşle 1.939,96 dolar, gümüş yüzde 0,03 düşüşle 27,26 dolar, bakır yüzde 1,32 artışla 7.856 dolar, platin yüzde 0,42 düşüşle 1.065,58 dolar, paladyum yüzde 0,13 artışla 2.385,44 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İç piyasada cuma günü, gram altın 463 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 46 liraya yükseldi.

“AŞI GELİŞMELERİ İYİMSER HAVAYA NEDEN OLDU”

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Yılın son işlem gününde 2021 yıla ilişkin beklentilerin ve aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimser hissiyatın talebi desteklemesi, Brent Petrol'ün günü 51,71 dolar seviyesinde sonlandırmasına neden olmuştu. Haftanın ilk işlem gününde ise dikkatler üretim artırımlarıyla ilgili kararın çıkacağı OPEC+ toplantısı üzerinde olmayı sürdürürken, gün içerisinde 53 dolar üzerini test eden Brent Petrol'ün kazançlarını geri vererek kayıplarını derinleştirdiği takip edildi." denildi.