Emtia piyasasında dalga boyu yükseldi

Emtia piyasasında geçen hafta oynaklığın arttığı ve fiyatlardaki dalga boyunun yükseldiği görüldü.

Emtia piyasasında geçen hafta sert dalgalı bir seyir görüldü. Enerji ve tarım emtialarında pozitif, metallerde karışık bir seyir izlendi.

EMTİA PİYASASINDA SATIŞ BASKISI ARTTI

Çinli Evengrade şirketinden kaynaklanan belirsizliklerin emlak ve inşaat sektöründe ham madde talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler, geçen hafta emtia piyasasında satış baskısını artıran önemli unsurlar arasında yer aldı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolara talebinde artışlar da düşüşlere sebep oldu.

ARTAN ENERJİ FİYATLARININ ŞİRKETLERİ ÜRETİMİ DURDURMAYA YÖNELTTİĞİ UYARISI

Dünyanın önde gelen metal şirketleri de artan enerji fiyatlarının şirketleri üretimi durdurmaya yönelttiği uyarısında bulundu. İhracat verilerindeki yükselişler ve stoklardaki düşüşler ise emtia fiyatlarını yükselten faktörler arasında yer aldı.

BRENT PETROL VE DOĞALGAZ DEĞER KAZANDI

Geçen hafta Brent petrol yüzde 3,3, doğalgaz yüzde 1,8 değer kazandı.

Brent petrolün varil fiyatı, böylece yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıdı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi, talebin toparlandığı algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD'nin güney kıyılarının tropik fırtınaların etkisi altında kalması sonrası Meksika Körfezi'ndeki petrol üretim platformlarında tam kapasite üretime geçilememesi de fiyatların yükselişine destek oluyor.

ELEKTRİK ŞİRKETLERİ ÜRETİM İÇİN GAZ YERİNE PETROL KULLANABİLİR

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmenin, doğalgaz fiyatlarındaki rekor artışı desteklendiğini belirten uzmanlar, kış aylarının soğuk geçmesi durumunda gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik şirketlerinin üretim için gaz yerine petrol kullanabileceğini vurguluyor.

DEĞER KAYBEDEN EMTİALAR

Geçen hafta platin yüzde 4,5, alüminyum yüzde 1,8, çinko yüzde 0,2 değer kazanırken, paladyum yüzde 2,2, kurşun yüzde 2,7, nikel yüzde 3,7, altın yüzde 0,2 değer kaybetti.

Emtialar arısındaki gümüş ve bakır fiyatları ise yatay seyir izlendi.

PALADYUM FİYATLARINDAN DOLAYI ÜRETİCİLER PLATİNE YÖNELDİ

Analistler, otomobillerde kullanılan katalitik konvertör üretiminde paladyum ve platinin kullanıldığını vurgulayarak, paladyum fiyatlarının bu yıl zirveyi gördüğünü ve yüksek paladyum fiyatlarından dolayı üreticilerin platine yöneldiğini aktardı.