Emtialarda karışık seyir: Altın, son 5 ayın en düşük haftalık kapanışını yaptı Emtia piyasası geçen hafta da karışık seyrini sürdürdü. Altın, yaklaşık son 5 ayın en düşük haftalık kapanışını yaptı. Enerji emtiaları değer kaybetti. Baz metallerde karışık seyir öne çıktı ve tarım emtialarında dalgalanmalar sürüyor.

AA

Emtia piyasasında geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler yaşandı. Çin ekonomisine dair duyulan endişeler ve resesyon ihtimalinin yeniden gün yüzüne çıkmasıyla emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

Fed'in hafta içi açıklanan temmuz ayı toplantı tutanaklarında, enflasyonun Banka'nın uzun vadeli hedefinin hala oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi piyasalarda oynaklığı artırdı.

Söz konusu gelişmelerle, tahvil piyasalarında satış baskısı devam ederken, ABD'nin 30 yıllık faizi yüzde 4,4260'la 30 Haziran 2011'den bu yana ve 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,3290'la 8 Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Çin ekonomisine ilişkin endişeler de emtia piyasası üzerindeki satış baskısının sürmesine neden oldu.

Çin'de artan risk algısı dolar/yuan paritesini yaklaşık son bir yılın zirvesine taşırdı.

Altın, yaklaşık son 5 ayın en düşük haftalık kapanışını yaptı

Geçen hafta değerli metallerde düşüşler devam ederken, gümüşte yükseliş görüldü. Altın yüzde 1,26, platin yüzde 0,33 ve paladyum yüzde 3,04 değer kaybıyla haftayı kaparken, gümüş yüzde 0,28 artış kaydetti.

Düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan altın, yaklaşık son 5 ayın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel çapta dolara olan talep yükseldi

Analistler, Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel çapta dolara olan talebin yükseldiğini ve bu durumun altın fiyatlarının gerilemesine neden olduğunu dile getirdi.

Enerji grubunda fiyatlar düşüşte

Enerji grubunda ise 7 haftalık yükseliş serisini sonlandıran Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 2,1 azalışla tamamlarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz da yüzde 7,1 değer kaybetti.

Baz metallerde de karışık seyir

Tezgah üstü piyasada alüminyum yüzde 2,1, nikel yüzde 0,4 ve çinko yüzde 5,4 azalış kaydederken, bakır yüzde 0,1 ve kurşun yüzde 1,7 değer kazandı.

Tarım grubunda sert dalgalanmalar

Tarım emtiasında ise ürün bazlı ayrışmaların öne çıktığı geçen hafta sert dalgalanmalar sürdü.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,1, pirinç yüzde 2,8 gerilerken, mısır yüzde 1,1 ve soya fasulyesi yüzde 3,6 değer kazandı.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 4,9, şeker yüzde 2,2 ve kahve yüzde 4,5 azalırken, kakao yüzde 2,5 artış kaydetti.

Analistler, ABD'de haftalık buğday ihracatının önceki haftaya göre azalarak 351,8 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, bu durumun fiyatlarda düşüşe neden olduğunu bildirdi.

FAO'nun buğday üretim tahminleri arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) buğday üretim tahminlerinin, önceki aya göre 6,6 milyon artarak 783,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi ve dönem sonu stok tahminlerinin de 5,4 milyon artarak 313,9 milyon ton olması buğday fiyatlarını baskılayan başka bir etken oldu.

Dünya pamuk üretimi önceki aya göre 1,03 milyon artarak 116,72 milyon balya seviyesinde gerçekleşti.

Kahve piyasasında fiyatlar düşüşte

Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik beklentiler, fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Tarım Bakanlığı 2022/23 sezonunda 8 milyon torba üretim fazlası olacağını tahmin ediyor. Kahve üretiminin 175 milyon torba olacağı öngörülürken, tüketiminin ise 167 milyon torba olması bekleniyor.

Kahve ihracatı azaldı

Uluslararası Kahve Organizasyonu'nun (ICO) açıkladığı verilere göre, sezonun şimdiye kadar olan bölümünde kahve ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 azalarak 83 milyon torbaya ulaştı.